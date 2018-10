Abbandona il figlio di 2 anni davanti alla porta di uno sconosciuto. Scoperta, si giustifica così​

Una giovane, che per far nascere laaveva rifiutato di sottoporsi a cure contro unalle ovaie, èdopo diversi anni passati a lottare contro il terribile male che l'aveva colpita e che non aveva mai smesso di perseguitarla.L'inglesenon ce l'ha fatta: come riporta People , era l'inizio del 2014 quando la donna, al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di essere affetta da unalle ovaie ma voleva dare alla luce lache portava in grembo, rifiutando di abortire e sottoporsi alle necessarie cure. Nonostante il parere dei medici,aveva deciso di portare avanti la gravidanza, ma insieme alla sua bimba anche il tumore stava crescendo. Per salvarle la vita, i medici decisero di praticarle un parto cesareo, facendo nascere alla trentaseiesima settimana la piccolae operando d'urgenza la neo-mamma, estirpandole il cancro e iniziando a sottoporla a chemioterapia e radioterapia.Nel frattempo, però, ilche aveva colpito Gemma si era esteso alla cervice uterina. Per due anni,si era sottoposta alle cure del caso, mentre vedeva crescere la bimba che aveva voluto con tutta quella forza. La situazione, ad aprile 2016, era però peggiorata in maniera drammatica: Gemma era stata colpita da uno anche al cervello e ai polmoni. L'unica possibilità di sopravvivenza, in quel momento, era un costosissimo e sperimentale trattamento, che la famiglia della ragazza aveva deciso di finanziare con una raccolta fondi . Anche l'attricesi era appassionata alla battaglia di Gemma: «Dobbiamo aiutarla, dobbiamo farlo per lei e soprattutto per la sua bimba, che la ama e ha bisogno di lei».All'inizio di quest'anno, dopo le cure,sembrava aver vinto la sua lunga battaglia. Pochi mesi dopo, invece, i medici le hanno diagnosticato un altro, questa volta spinale. Il male, poi, era tornato a colpirla di nuovo al cervello e ai polmoni. Questa volta, però, Gemma non ce l'ha fatta: come rivela la madre sulla pagina della raccolta fondi, la ragazza se ne è andata lo scorso 14 ottobre.