prova a giustificarsi dicendo che si è trattato di un. La mamma del piccolo Royal Prince Simmons, il bimbo dlasciato solo davanti alla soglia della porta di uno sconosciuto, ha parlato di un grosso equivoco alle autorità del Texas, cercando di fare una spiegazione logica a quanto accaduto.La donna ha detto di aver chiesto a una sua amica di lasciare il bambino a suo padre, visto che lei era in ospedale e non avrebbe potuto prendersi cura di lui, ma l'amica avrebbe sbagliato casa lasciando il bimbo di fronte all'appartamento di uno sconosciuto. Come riporta anche il Daily Mail , però, ad insospettire le autorità è stata la fuga della donna: delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano la presunta amica della madre uscire dall'auto con il piccolo in braccio, piuttosto di fretta, poi lasciarlo davanti alla porta e fuggire, senza nemmeno aspettare che qualcuno esca.La donna si è presa cura del bambino, ha chiamato la polizia, che lo ha affidato ai servizi sociali e poi ha indagato. Il padre del bambino vive accanto alla porta dove il bimbo è stato lasciato, ma questo non giustifica certo la fuga: «Se il mio vicino non fosse stato in casa?», ha affermato lo stesso uomo. La mamma del piccolo rischia di essere incriminata, intanto è stata identificata anche la sua amica che potrebbe avere a sua volta conseguenze penali per quanto fatto.