Mosca, sparatoria davanti a sede dei servizi segreti: tre morti, neutralizzato il killer

Видео из центра Москвы, где у здания ФСБ произошла стрельба pic.twitter.com/y5XpKXtxuN — Александр Коц (@sashakots) 19 dicembre 2019

Giovedì 19 Dicembre 2019, 16:49

in piazza della Lubyanka, in pieno centro. Lo scrive Russia Today. L'attacco avviene nel giorno della conferenza di fine anno del presidente russo Vladimir Putin. Video della sparatoria, diffusi sui social media, mostrano diversi agenti delle forze di sicurezza.L'uomo che ha aperto il fuoco è stato «neutralizzato». Lo riferisce il Centro di relazioni pubbliche dei servizi segreti federali, secondo cui si sta procedendo alla sua identificazione. «Un individuo non identificato ha aperto il fuoco nei pressi dell'edificio al numero 12 di Bolshaya Lubyanka. Ci sono vittime, è stato neutralizzato e si sta stabilendo la sua identità», ha fatto sapere il Centro. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che il presidente Vladimir Putin «è stato informato dell'incidente». Secondo i media locali, nell'attacco sarebbero rimaste uccise tre persone.Nell'area dove è avvenuta la sparatoria sono arrivate le forze speciali. Lo riporta MediaZona, che pubblica un video. La zona, nel pieno centro di Mosca, zeppa di negozi e ristoranti, è stata bloccata. Secondo RBC, che cita il canale 112, nell'area è stata bloccata la copertura del telefoni cellulari.