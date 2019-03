Morto resuscitato dalla bara. Sembra un miracolo, ma la verità è un'altra

di Simone Pierini

. Il "santone" si chiama, un pastore sudafricano di una chiesa a Johannesburge, avrebbe riportato in vita un uomo defunto di fronte a una folla gremita, con tanto di lacrime dei parenti sconvolti dal suo presunto miracolo.. Il pastore avrebbe noleggiato un carro funebre, acquistato la bara e organizzato tutto per promuovere se stesso. Il video aveva già provocato diverse polemiche. Già dalle immagini si poteva notareche, dall'interno della bara, muoveva le labbra prima di tornare realmente in vita. Poi lo sguardo di stupore al momento della resurrezione e l'urlo di liberazione dei famigliari "costruito" a tavolino.. Hanno dichiarato di non sapere cosa stesse organizzando il "predicatore". Oltre alle critiche, il video è stato preso in giro da molti utenti su twitter che hanno pubblicato meme e altri filmati ironici accompagnati dall'hashtag #ResurrectionChallenge.