Monolite, scomparso anche quello in Romania, spunta il terzo in California

O si tratta di un'opera d'arte, oppure dello scherzo più geniale dell'anno. E c'è anche chi pensa ci sia lo zampino degli alieni. Chiunque stia facendo apparire e scomparire, come per magia, monoliti di metallo in giro per il mondo, sta tenendo col fiato sospeso parecchia gente. Dopo il primo monolite avvistato nel deserto dello Utah, un secondo ha fatto la sua comparsa improvvisa su una collina della Romania. Nel giro di pochi giorni, entrambi sono svaniti nel nulla. E se non c'è due senza tre, ecco che un nuovo misterioso monolite di metallo è comparso in California. Perché? A che scopo? Cosa significa? Le risposte, per ora, restano avvolte dal mistero.

Atascadero, nella contea di San Luis Obispo, California centrale. Questo il punto dove è stato avvistato il terzo monolite di questa avvincente serie di apparizioni e sparizioni cominciata poche settimane fa. Tutto è partito il 18 novembre, con il ritrovamento della prima struttura, alta circa 3 metri e mezzo, in un canyon dello Utah. La notizia è stata una delle più cliccate e chiacchierate sul web e alcuni coraggiosi avventurieri sono riusciti a raggiungere la struttura per un selfie di rito, nonostante si trovasse in una zona non facilmente raggiungibile. Il 27 novembre, però, il monolite era scomparso, e al suo posto c'era una piccola piramide di pietre.

Monolith mystery deepens as Utah desert object vanishes https://t.co/hW0I0We2sh pic.twitter.com/lXbH0sQDFf — Reuters (@Reuters) November 30, 2020

Nelle stesse ore, un monolite simile al precedente, arricchito da incisioni sferiche sulla sua superficie e leggermente più alto, è apparso "magicamente" sulla collina Batca Doamnei nella Romania settentrionale, scatenando le teorie più strampalate dentro e fuori dai social. Anche il sindaco della cittadina locale Piatra Neamt, Andrei Carabelea, ha ironizzato sulla possibilità che dietro il mistero dei monoliti ci siano gli alieni: «Io credo che alcuni teenagers alieni e sfacciati siano scappati dall'UFO dei loro genitori e abbiano cominciato a piantare monoliti di metallo nel nostro mondo. Prima nello Utah e ora a Piatra Neamt. Io mi sento onorato che abbiano scelto la nostra città. Aldilà delle cospirazioni, mi piace credere che questo renda la nostra città speciale: per i terrestri e forse non solo», aveva scritto il primo cittadino su Facebook.

Ma anche il monolite in Romania è scomparso dopo pochi giorni, e le autorità giurano di non aver niente a che fare con la rimozione della struttura metallica. Infine, ieri mercoledì 2 dicembre, il terzo della serie ha fatto il suo ingresso nella storia dall'altipiano della piccola cittadina californiana di Atascadero, sulla cima di Pine Mountain. Alto 3 metri e fatto d'acciaio, come per i precedenti non si ha idea di chi l'abbia messo lì, e per quale motivo. Scomparirà anche questo? Dove comparirà il prossimo? Scopriremo l'autore? Che sia un'opera d'arte, un'omaggio a Stanley Kubrick, uno scherzo terrestre o un messaggio extraterrestre, lo scopriremo nelle prossime puntate.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨 There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

