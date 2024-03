Problemi di memoria? I consigli dell'esperta per non averne: «Dormite 10 ore al giorno, muovetevi e meditate»

di Redazione Web

Problemi di memoria? C'è un modo per migliorare questa funzione psichica. Se si è finiti qui è perché, come capita a molti, spesso non ci si ricordano nomi o facce appena conosciute, o la storia di un libro appena finito. C'entra il "bombardamento" di informazioni a cui si è sottoposti ogni giorno passando la vita tra internet e televisione. Ma c'è un modo per cambiare passo. A dirlo è una neuroscienziata che ha rivelato cinque cose che si possono fare ogni giorno per aiutare a potenziare la memoria e stimolare il cervello. Rachelle Summers pubblica quotidianamente sui social consigli e trucchi per «migliorare» il proprio benessere mentale. In uno dei suoi video virali, che finora ha ottenuto quasi 1 milione di visualizzazioni, ha voluto dare alcuni consigli per «dare un boost» alla memoria.

Bisogna dormire e fare esercizio fisico

La prima indicazione è abbastanza nota: bisogna dormire a sufficienza. È proprio durante la notte, mentre dormiamo, che si consolidano i ricordi a lungo termine. «Sarebbe opportuno farlo tra le otto e le dieci ore a notte», ha rivelato Rachelle Summers, prima di passare al secondo consiglio: l'esercizio fisico. La neuroscienziata ha sottolineato l'importanza di «muoversi regolarmente», perché l'attività fisica risulta essere «fondamentale per lo sviluppo del cervello». L'esperta ha spiegato: «È stato dimostrato che l'esercizio aerobico migliora la memoria sia nei giovani che negli anziani», perché «favorisce l'afflusso di sangue al cervello», si legge sul Daily Mail.

L'importanza della "mindfullness" e delle attività stimolatorie

Passando al terzo consiglio, Summers ha detto che praticare la «mindfulness» (una forma di meditazione) può essere estremamente benefico per la salute. È stato dimostrato, infatti, che la mindfulness «aumenta lo spessore della corteccia prefrontale, una regione del cervello associata all'attenzione e alla memoria», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA