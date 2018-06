Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il marito dà une lei gli. Mary Harrison, 47 anni, haildopo avergli sparato con un fucile mentre erano nella loro casa di Dallas, in Texas. La donna avrebbe colpito Dexter Harrison, 49 anni, dopo aver sorpreso l'uomo a picchiare il suo gatto.A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno detto di aver sentito dei colpi di arma da fuoco. Una volta sul luogo i medici hanno soccorso l'uomo e lo hanno portato in ospedale ma le sue condizioni erano troppo gravi e il marito è morto poco dopo. Pare che da qualche giorno il gatto fosse scomparso da casa, quando la donna lo ha rivisto ha sorpreso anche Dexter che lo picchiava brutalmente così non ci ha visto più e ha impugnato il fucile.Secondo quanto riporta la stampa locale , la donna ha ammesso di aver sparato al marito, dicendo di non poter tollerare il suo atteggiamento violento. Mary è stata arrestata ed è in attesa di processo.