Maniaco sul bus, aggressione disgustosa a una studentessa prima di fuggire

Unè statonel pomeriggio di ieri con l'accusa di essere il responsabile di un'avvenuta su un, sotto gli occhi di altri passeggeri sbigottiti. È accaduto nella città spagnola di, su un bus urbano che collega l'università con la zona di San Vicente del Raspeig.La vittima dell'uomo, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe una. L'arresto dell'uomo è giunto ieri, ma l'episodio risale a lunedì scorso, intorno a mezzogiorno. La ragazza aveva preso il bus quando è stata avvicinata dal, ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco: l'uomo, che si stava masturbando ma era riuscito a occultare il tutto grazie ad un lungo giubbotto, haall'indirizzo della giovane. Lo riporta 20minutos.es A raccontare la clamorosa vicenda sono stati altri passeggeri: «Nessuno ci aveva fatto caso, neanche quella ragazza, ma quando è scesa lui si è avvicinato a lei e le ha 'rovesciato' tutto il... patrimonio genetico addosso. Sì, le è venuto addosso e poi è fuggito dal bus».La ragazza, dopo l'accaduto, era rimasta sotto choc e non era stata in grado di fornire dettagli alle autorità. In suo soccorso sono però giunti altri passeggeri, che avevano assistito alla scena e fornito una descrizione del responsabile. Alla fine, dopo due giorni di meticolose indagini, gli agenti della Guardia Civil sono riusciti a individuare il presunto responsabile dell'aggressione a sfondo sessuale mentre le indagini proseguono: non è escluso che l'uomo possa aver compiuto altre volte gesti simili.