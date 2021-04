Mamma uccisa dall'ex mentre dorme sul divano con il bimbo di un anno in braccio: «Mi mancava mio figlio»

Stava dormendo con il suo bambino in braccio quando è stata pugnalata dal suo ex. Lais Goncalves da Silva, 30 anni, è stata pugnalata a morte dall'ex che si è introdotto in casa e l'ha trovata a dormire sul divano con in braccio il figlio di un anno e nove mesi.

La donna stava dormendo nella sua casa di Sao Pedro da Aldeia, in Brasile quando Luiz Claudio Carvalho, 24 anni, si è introdotto di nascosto nell'appartamento. Dopo l'omicidio dil 24enne si è consegnato alla polizia dicendo di aver agito in modo impulsivo perché da tempo non vedeva suo figlio e aveva molta voglia di stare con lui. L'uomo ha però dichiarato che la donna lo avrebbe minacciato con un coltello che poi lui è riuscito a toglierle dalle mani e per difendersi l'ha colpita.

Una versione dei fatti a cui però non crede la famiglia di lei e nemmeno la polizia, per questo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. L'ipotesi è che l'uomo non sopportasse la rottura e abbia agito per vendicarsi della scelta della 30enne. Ora l'uomo è in attesa di processo, se fosse confermata l'accusa rischia fino a 30 anni di carcere.

