«Ho dei dolci per te». E tentano di rapire un bimbo che gioca in giardino

Tentato rapimento di un bambino a Londra. Un bambino di 6 anni che giocava in cortile è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha detto che aveva “dei dolci nel suo furgone''. Gli agenti stanno indagando sul tentato rapimento del bambino di sei anni nella zona di Lambeth a Londra.

L'inquietante episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di giovedì 22 aprile a Clarence Avenue.

Il bimbo era fuori dalla sua casa quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha parlato brevemente oltre il muro del giardino. Pare abbia detto che aveva dei dolci e delle bevande nel suo furgone, invitandolo a seguirlo. Il bambino però è tornato di corsa dentro e ha avvertito sua madre, senza dare retta all'uomo misterioso.

Quando la mamma è uscita il presunto rapitore se n'era andato. Il sospetto è stato descritto dalla vittima come un maschio dalla pelle marrone, con capelli neri corti, indossava un blazer blu e pantaloni neri. Il caso è stato riportato dal The Sun.

Gli investigatori hanno dichiarato: “Incidenti di questa natura sono molto rari e in questo caso il ragazzo non è stato danneggiato affatto. “Tuttavia, capisco perfettamente la preoccupazione che ha causato sia alla famiglia del ragazzo che alla comunità e posso assicurare alla gente del posto che stiamo prendendo molto sul serio questo incidente. “Stiamo facendo tutto il possibile per identificare l'uomo descritto e sollecitare chiunque si trovasse nella zona in quel momento e abbia visto un uomo agire in modo sospetto a contattarci.

