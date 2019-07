Mamma uccide le sue bambine di 5 e 7 anni, poi confessa: «Non sopportavo più la mia routine»

Venerdì 19 Luglio 2019, 07:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e si giustifica dicendo di "". Sarah Henderson, mamma 31enne originaria del Texas, Stati Uniti, ha ammazzato le sueon un colpo di pistola alla testa mentre casa con tutta la famiglia. Il caso ha scosso tutto il paese e proprio in queste ore è arrivata la condanna definitiva per la donna.Sarah sarà condannata all'ergastolo, pena ottenuta grazie al patteggiamento, senza il quale sarebbe stata condannata a morte. Pare che da qualche tempo avesse sviluppato un comportamento paranoico, al punto da spingere il marito, la notte prima del delitto, a chiamare i soccorsi perché aveva minacciato il suicidio. Poco dopo l'uomo chiamò per dire che era tutto a posto, ma gli agenti, come riporta anche il Sun , vollero verificare di persona.La polizia accertò che non c'erano anomalie, ma il giorno dopo l'uomo ha fatto una seconda chiamata dicendo che le figlie erano morte. Il papà ha spiegato che la moglie aveva approfittato del fatto che lui dormisse per uccidere le loro bambine. La donna ha confessato tutto, spiegando che era una settimana che pianificava il delitto e che il suo scopo era sterminare tutta la famiglia.Le indagini hanno mostrato che la donna non era sotto l'effetto di alcol o droghe e che non c'erano motivi perché potesse essere dichiarata la sua infermità mentale. Sarah, agli inquirenti, ha semplicemente risposto: «Sono impazzita, non sopportavo più la mia vita di tutti i giorni».