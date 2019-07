Cade dallo scivolo del parco acquatico, 23enne rischia la paralisi: «È un incubo, si godeva la vacanza»

Giovedì 18 Luglio 2019, 14:33

La vacanza di23enne dell'si è trasformata in tragedia dopo un grave incidente al parco acquaticonella Spagna orientale. Il giovane turista è caduto dallo scivolo e si è rotto il collo e te vertebre. Rischia la paralisi a vita, come riportano siti di informazione come il Guardian. La sicurezza di giostre simili torna così a essere al centro del dibattito pubblico e della polemica.«È un incubo. David è un ragazzo meraviglioso che si stava godendo una giornata con la sua ragazza, per festeggiare la laurea di quest'ultima. Stiamo pregando per un miracolo. Ha subito un intervento chirurgico ed è in parte cosciente, perché è ancora sedato, ma rischia di non poter mai più camminare, lui che era un'appassionato di golf. Non vediamo l'ora di riportarlo a casa», ha dichiarato la madre. La famiglia ha anche creato unaper raccogliere fondi e sostenere tutte le spese mediche. Al momento occorrono 75mila sterline per aiutare il giovane.David lavora come custode in un campo da golf nell'non lontano da Londra, e ha una figlia. Gli amici che erano con lui al parco acquatico sono riusciti a filmare il momento dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che ​David e la fidanzata stessero scivolando a pancia in giù. All'impatto con l'acqua il 23enne ha perso conoscenza e quando si è risvegliato ha detto di non sentire più le gambe. In ospedale hanno riscontrato lesioni al midollo spinale.Solo un mese fa ​un bambino di quattro anni, , è morto annegato nella piscina Laguna del Sol di Mirabeach nel parco giochi di