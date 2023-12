Famiglia compra un Suv ma viene spazzato via dopo un'ora: l'alluvione ha distrutto il sogno di una vita

Il sogno di una vita svanito in meno di un'ora, spazzato via da un'emergenza climatica causata da un'alluvione.

A Puchong, in Malesia, una famiglia non ha potuto godere del regalo che il papà della famiglia aveva comprato in vista del Natale per sua moglie e il suo bambino. Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, un'alluvione ha colpito gran parte della città, distruggendo diverse automobili e costringendo i cittadini a rintanarsi per proteggersi dalla catastrofe naturale.

In un post su Facebook, l'utente Azhazul Azri ha pubblicato un post in cui spiegava le dinamiche di quanto accaduto alla famiglia il cui sogno è stato infranto dopo neanche un'ora dall'acquisto del Suv nuovo di zecca. L'uomo sarebbe il fratello del proprietario della concessionaria dove la famiglia ha comprato la macchina.

«Mio fratello ha consegnato l'auto al suo cliente alle 17:00. Intorno alle 18 l'auto del cliente è stata sommersa dall'alluvione», si legge sul post. Nonostante il grave danno subito, fortunatamente il padre di famiglia aveva acquistato la polizza assicurativa contro i rischi speciali.

1. IOI Mall Puchong has been hit by flash floods this evening, leaving mall-goers stranded as the parking lot was flooded.



Subang Jaya City Council issued a warning at 6:46pm that the flood levels of the drains around the mall surpassed the danger level. pic.twitter.com/xIB1WPQnew