Missione Artemis, la Nasa ci riprova: sabato nuovo tentativo di lancio sulla Luna dopo l'ultimo rinvio

Si torna sulla Luna: dopo il rinvio per motivi meteo e tecnici di due giorni fa, è ora previsto per sabato il nuovo tentativo di lancio del razzo della NASA verso il satellite terrestre. Un volo di prova senza equipaggio, come annunciato dall'agenzia spaziale Usa durante un briefing.

La finestra di lancio aprirà alle 14.17 ora locale (le 20.17 in Italia). Il countdown al Kennedy Space Center è ancora fissato a 40 minuti prima del lancio. Al momento ci sono circa il 40% di probabilità di pioggia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA