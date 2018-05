Londra. Lo riferiscono i media britannici che citano la polizia. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. La vittima è stata trovata in strada dove è stato subito soccorso dallo staff medico dell'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il minorenne non è stato ancora identificato mentre le indagini proseguono. I familiari della vittima sono già stati informati. Al momento non sono stati effettuati arresti mentre sono attesi i risultati dell'autopsia. L'uccisione del minorenne è l'ultima di una serie di crimini violenti avvenuti nella capitale, mentre la polizia sta indagando su più di 60 presunti omicidi registrati da inizio anno.



La madre del ragazzo, Petrana Morgan, ha spiegato ai giornali britannici che il figlio era appena tornato dalla Giamaica, dove lei l'aveva spedito dopo che una gang locale lo aveva minacciato e accoltellato nel 2016.

«Lo stavo cercando e una ragazza mi ha detto che aveva visto dei ragazzi correre in strada - ha raccontato - ho visto una persona a terra ed era mio figlio, con la polizia a pistole sguainate».Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate a Liverpool. Lo riferiscono i media britannici. In base a quanto ai apprende, i soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Al momento non si hanno ulteriori informazioni.