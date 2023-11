Affitti troppo cari, l'idea per risparmiare: «Sono la custode di un ospedale abbandonato e ci vivo dentro»

di Marta Goggi

Il profilo di una ragazza su TikTok è diventato virale dopo che ha raccontato di vivere in un ospedale abbandonato per risparmiare sull'affitto a Londra. Aisha Baratt è quindi diventata custode della struttura per pagare meno l'alloggio.

Social

È questa la risposta della donna al caro affitti nella capitale del Regno Unito, che ha però lasciato i follower con opinioni contrastanti, c'è chi ha detto: «Non durerei un giorno», mentre chi ha trovato l'escamotage della tiktoker un ottimo sistema.

Aisha Baratt ha fatto un tour virtuale dell'ospedale abbandonato, specificando che ci vivono altre 150 persone. Un monolocale nel centro di Londra a un prezzo ridotto, comprese bollette e tasse comunali, non si poteva rifiutare secondo Aisha, anche se in un ospedale abbandonato. In altri video la donna ha anche detto di pensare che la struttura sia infestata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 23:03

