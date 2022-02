Londra choc, aggredisce una donna e le fa lo scalpo: caccia al folle

A Londra è caccia all’uomo che ha aggredito una donna e l’ha ferita alla testa, tagliandole i capelli e parte del cuoio capelluto. La vittima era scesa dall’autobus davanti alla stazione ferroviaria di East Croydon, nel sud della capitale inglese, quando improvvisamente è stata avvicinata da un uomo che l'ha afferrata e con un coltello le ha tagliato la pelle strappando i capelli. Poi il criminale l’ha presa a pugni sulla nuca facendola cadere a terra. Ha continuato ad infierire anche quando la donna era distesa sull’asfalto ormai inerme e ferita.

La feroce aggressione è avvenuta lo scorso 18 dicembre in serata e da allora non ci sono stati arresti. Adesso però la Polizia ha diffuso una fotografia del sospettato chiedendo aiuto ai cittadini per cercare di trovare il responsabile di una aggressione del tutto immotivata. L'ipotesi al momento più accreditata è che si tratti di un attacco a sfondo razziale. A lanciare il messaggio per rintracciare l'aggressore è l'agente investigativo Becky Hughes che spiega: «La lotta alla criminalità violenta, in particolare contro donne e ragazze, è la nostra priorità. Invito chiunque sia stato lì, o che riconosca la persona di cui abbiamo rilasciato l'immagine oggi, a farsi avanti. Dobbiamo identificarci e parlare con lui».

#APPEAL | 🚨 Do you recognise this man?



We'd like to speak to him after a woman was attacked outside East #Croydon Railway Station in December.



Know him? Call 101 quoting CAD 5448/18Dec.https://t.co/uyX2BFNilS

— Croydon MPS (@MPSCroydon) February 12, 2022