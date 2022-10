Il leader ceceno Kadyrov manda i figli in guerra: hanno 14, 15 e 16 anni. «Saranno in prima linea»

Ramzan Kadyrov ha intenzione di spedire i figli adolescenti al fronte, per combattere contro l'esercito ucraino in guerra. Akhmat, Eli e Adam hanno 16, 15 e 14 anni e per loro «è arrivato il momento di provarsi in una vera battaglia e io non posso che accogliere con favore il loro desiderio», ha detto il leader ceceno su Telegram, social che usa spesso per diffondere i suoi messaggi.

Kadyrov e l'annuncio sui figli

Dopo aver criticato i generali di Mosca per le sconfitte sul campo di battaglia e aver suggerito a Putin l'uso dell'atomica, Kadyrov ha deciso di immolare i figli. «La minore età - ha sentenziato - non dovrebbe interferire con l'addestramento dei difensori della nostra madrepatria. Presto i miei figli andranno in prima linea e si troveranno nei tratti più difficili della linea di contatto». Kadyrov ha anche pubblicato il video di uno dei ragazzi impegnato negli addestramenti, mentre manovra armi. Ma non è la prima volta che l'alleato di ferro di Putin mostra pubblicamente gli effetti della sua educazione sui tre figli: già nel 2016 - come ricorda anche la Bbc - erano stati filmati mentre prendevano a pugni gli avversari in una brutale gara di arti marziali e il video era stato condiviso sui social.

In quell'occasione attirando anche critiche in Russia. Non si smentisce, insomma, il leader ceceno nel proporsi come il più duro fra i duri e a questo scopo ricorre anche al sarcasmo nel dichiarare che gli sono state imposte più sanzioni internazionali che al dittatore siriano Bashar al Assad e a quello bielorusso Aleksandr Lukashenko. «Ho persino superato il leader nordcoreano e fanno film hollywoodiani su di lui», ha commentato beffardo. «A proposito, forse vogliono fare un film sul terribile Ramzan Kadyrov a Hollywood? Sono pronto per interpretare il ruolo principale!»

Kadyrov announced that he will send his underage children to war ASAP: Ahmat, 16, Eli (15), Adam (14).



This means that Russia is legitimizing participation of underaged people in combat.



Every day I think that I've seen all of Russia's vice. But there really is no lowest point. pic.twitter.com/PJ9UKFdeks — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2022

