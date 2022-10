La giornalista russa 'no-war' è in fuga: Marina Ovsyannikova è scappata con la figlia di 11 anni

Marina Ovsyannikova in fuga. La giornalista russa, attivista per la pace, è infatti ricercata dal ministero dell'Interno. La giornalista era diventata famosa in tutto il mondo per avere mostrato un cartello contro l'operazione militare in Ucraina durante una diretta televisiva ed è appena stata inserita dal ministero dell'Interno della Russia nella lista dei ricercati, riferisce il sito Mediazone.

Marina Ovsyannikova in fuga con la figlia

La donna era agli arresti domiciliari con l'accusa di avere diffuso false notizie contro le forze armate, ma, secondo quanto riferito dal marito, il primo ottobre sarebbe fuggita portando con sè la figlia di 11 anni. La giornalista era diventata famosa in tutto il mondo lo scorso marzo per essere apparsa in diretta alle spalle di una conduttrice del telegiornale mostrando il cartello 'Stop alla guerra, non credete alla propaganda'.

Per quell'episodio era stata condannata a una multa, ma lo scorso agosto era stata posta agli arresti domiciliari per avere mostrato vicino al Cremlino un altro cartello contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina. Per questo episodio era stata posta agli arresti domiciliari fino al 9 ottobre.

