Putin e le armi nucleari tattiche, il generale Tricarico: «La minaccia della Russia è reale»

La Russia userà le armi nucleari tattiche in Ucraina? Secondo il generale Leonardo Tricarico ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare ed esperto di temi di sicurezza e intelligence, la possibilità «è verosimile». «Credo che Putin abbia parlato seriamente questa volta. Ci ha messo in una nassa e potrebbe non uscirne più da questa situazione. Le ipotesi di negoziato sono state tutte chiuse, non si può accettare l'annessione di quattro province», le parole del generale a "Radio 24".

Poi sulla Nato: «Stoltenberg (segretario generale dell'Alleanza, ndc) prima di parlare alla Russia, deve consultarci. Serve una collaborazione vera, a questo punto il conflitto riguarda anche noi sempre più da vicino». È possibile una de-escalation a questo punto? «Non mi sembra a portata di mano», risponde ancora Tricarico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 14:30

