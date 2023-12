Professore universitario, era stato rifiutato dal campus dove ha sparato: chi è Anthony Polito, il killer di Las Vegas

di Tommaso Cometti

Ieri, mercoledì 6 dicembre, è avvenuta una terribile sparatoria al campus dell'università del Nevada, a Las Vegas: 3 persone rimaste uccise e una quarta ferita. Attualmente, la polizia ha divulgato altri dettagli circa il defunto responsabile, un professore di 67 anni. Come riporta il New York Post, l'uomo aveva tentato di ottenere un impiego come docente, senza riuscire a ottenerlo: questo dato, in parte, potrebbe aiutare a risalire al movente di questo atto scellerato.

Chi era Anthony Polito

La polizia è risalita al profilo LinkedIn di Polito, che lo descrive come un “professore universitario semi-pensionato”, laurato alla Duke University e con un dottorato conseguito all'università della Georgia.

UNLV Shooting Suspect who killed 3 & injured 1 before being shot & killed by police



67 year old Anthony Polito



He was a professor who had recently applied for a job at UNLV & didn’t succeed



The victims were faculty and staff, not students#anthonypolito #unlv #UNLVstrong pic.twitter.com/eZLg4fqwFu — Crime With Bobby (@crimewithbobby) December 7, 2023

Polito aveva lavorato come docente all'università della Carolina dell'Ovest, per 15 anni.

Polito si dedicava anche alla politica: indicava la famiglia Rothschild come la fonte primaria di tutti i mali del mondo, e seguiva il noto complottista Alex Jones.

The deceased suspect in the University of Nevada, Las Vegas, shooting is Anthony Polito, 67, multiple sources tell @ABC News.



Polito, sources say, had applied for a college professorship at UNLV, but was not hired. https://t.co/xSWqauL3qf — ABC News (@ABC) December 7, 2023

L'inchiesta

La polizia sta ispezionando l'appartamento di Polito, per scovare ulteriori indizi. Il telefono del 67enne è attualmente nelle mani degli esperti, che dovranno cercare altri dati per ricostruire le ultime ore dell'attentatore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA