«Il kebab è freddo» e prende in ostaggio il rider: interviene la polizia, poi la sparatoria

di Tommaso Cometti

Un "rapimento" drammatico, scaturito da un'inezia. Uno sfortunato rider, nella contea del Bedfordshire, è stato sequestrato per 14 ore da un uomo armato, a causa... del kebab. Paul Burton, 45 anni, a quanto pare non ha gradito la temperatura della pietanza consegnata dal corriere e così, con la complicità di un altro individuo, ha trattenuto il malcapitato contro la sua volontà. Come riporta il Daily Mail, la polizia è intervenuta ed è riuscita, dopo ore di tensione, ad assicurare i due riottosi alla giustizia.

Il rapimento

Paul Burton e il suo compare, Nathan Turner, poche ore prima del sequestro del rider avevano bevuto e fatto uso di sostanze stupefacenti. Successivamente, i due hanno ordinato del kebab ma, quando il rider è giunto a destinazione, si sono lamentati delle condizioni del cibo, e hanno minacciato il corriere.

In un video pubblicato su Facebook, Burton si è poi lamentato della consegna, dicendo: «Il kebab è troppo freddo, e lui si è anche dimenticato l'insalata». I due uomini, palesemente alterati, hanno trattenuto il rider in ascensore, fino all'arrivo del padrone del ristorante, che ha "risarcito" la coppia.

Successivamente, Paul Burton ha estratto la sua arma da fuoco, quando un vicino di casa ha protestato per il troppo rumore: a quel punto, la situazione è precipitata. Gli altri inquilini hanno chiamato la polizia, che ha accerchiato l'abitazione.

Poco dopo, Turner si è affacciato alla finestra, e ha sparato su uno dei veicoli dei poliziotti, danneggiando uno dei finestrini e mancando per un soffio un passante. Le provocazioni dei due malintenzionati sono andate avanti per ore, poi il primo ad arrendersi è stato Turner, seguito dal suo complice poco dopo. Entrambi sono stati arrestati.

«Disturbi psichici»

Adesso, Burton e Turner affronteranno le conseguenze del loro comportamento: i soli danni inflitti ai veicoli delle forze dell'ordine, infatti, ammontano a circa 5mila euro. I legali di Burton, però, hanno già indicato delle attenuanti, attestando che il loro cliente soffre di disturbi psichici.

Al momento, a Burton è stata comminata una condanna a sette anni di carcere; A Turner, invece, venti mesi di reclusione, che forse si ridurrà se riuscirà a mantenere una buona condotta nel corso dei primi mesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 14:47

