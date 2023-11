Spara alla fidanzata 35enne con la pistola del cognato guardia giurata: lui è morto, lei è gravissima

di Redazione web

Tragedia a San Giorgio di Legnano, in provincia di Milano. Spara alla fidanzata e poi si uccide. Un uomo di 42 anni ha aperto il fuoco contro la compagna, una colombiana di 35 anni. Tutto è avvenuto lunedì poco prima delle 13 nell’appartamento al terzo piano di una palazzina, dove vive un’anziana coppia a cui il 42enne, anche lui colombiano, faceva da badante.

Cosa è successo

Spari lunedì pomeriggio in un appartamento di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, riporta Il Giorno, l’uomo e la donna vivevano in un appartamento vicino a quello dell’anziana coppia. Erano ospitati dalla sorella di lei, il cui marito è una guardia giurata. La coppia di colombiani stava litigando violentemente quando lui ha scardinato la cassaforte dove la guardia giurata teneva la pistola legalmente posseduta per lavoro.

Come sta la donna

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano e i soccorritori del 118. La donna è stata trasportata dall’ambulanza in codice rosso al pronto soccorso. La sua prognosi è riservata.

Lunedì 13 Novembre 2023, 16:51

