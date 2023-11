Omicidio a Sermoneta, trovato il corpo di un 30enne: sarebbe stato accoltellato durante una festa

di Redazione web

Giallo a Sermoneta, in provincia di Latina. Un ragazzo di circa 30 anni è stato trovato morto in via Dormigliosa. L'uomo, di origine nigeriana, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri sera secondo quanto evidenziano i segni e le ferite riportate. al momento le forze dell'ordine sono ancora sul posto e alla ricerca di tracce che possano condurre all'omicida.

Cosa è successo

L'uomo, come riporta Il Messaggero, sarebbe morto domenica 12 novembre in via Dormigliosa, dove in queste ore è stato ritrovato il corpo senza vita. Nel dettaglio, il 30enne è stato trovato all'interno di uno stabile dove si sarebbe tenuta una festa. Al momento è stata aperta un'indagine per omicidio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:18

