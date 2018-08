Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando, poco dopo essersi insediata, unadiaveva introdotto unarigida ma bizzarra, cheal cambio dell'ora, la misura aveva suscitato ironia e soprattutto molta perplessità. A distanza di un anno, però, i risultati sembrano dare ragione alla direttrice didattica.Siamo a, nella regione inglese dell'Essex:, in carica all'dall'aprile del 2017, si era subito distinta per aver varato un regolamento scolastico decisamente più severo rispetto ai suoi predecessori. Lache vietava agli studenti di attendere i professori fuori dalle aule al cambio dell'ora, consentendo la socializzazione tra ragazzi di classi diverse solo durante la ricreazione, in un primo momento aveva suscitato parecchie perplessità, soprattutto per quanto riguarda la sua attuazione. I fatti, però, sembrano dare ragione alla preside Masson.Non solo, come riporta l'Independent , gli studenti si sono facilmente adeguati al nuovo divieto, ma a distanza di un anno ihanno registrato un, soprattutto in materie cruciali per l'istruzione dei giovani britannici come l'inglese e le scienze. Sulla scia dell'entusiasmo, la preside ha dichiarato: «Introdurremo, tra i corsi extra, anche sessioni di silenzio». Per adesso, gli studenti stanno con lei: «Quella regola ci sembrava un po' strana, ma ha finito per responsabilizzarci e ci rendiamo conto sia giusto alla nostra età, siamo ragazzi che stanno per diventare adulti».