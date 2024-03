Kate Banks ha scelto il suicidio assistito: la scrittrice per bambini aveva un tumore ma non poteva fare la chemio

di Redazione Web

La scrittrice statunitense Kate Banks è morta a Basilea, in Svizzera, all'età di 64 anni. Nonostante una malattia debilitante, Banks è diventata un'autrice pluripremiata di libri per bambini e romanzi per ragazzi che hanno catturato la meraviglia della giovinezza affrontando anche la paura e il dolore. Il decesso è avvenuto con il suicidio medicalmente assistito a seguito di una diagnosi nel 2022 di cancro neuroendocrino al quarto stadio, come ha dichiarato oggi la sorella Amy Banks al "New York Times".

Kate Banks, le opere e la malattia

Nata il 13 febbraio 1960 a Farmington, nel Maine (Usa), Kate Banks ha frequentato il Wellesley College e ha conseguito un master in storia alla Columbia University di New York.

Banks era affetta dalla sindrome di attivazione dei mastociti, un disturbo del sistema immunitario, e non poteva sottoporsi ai trattamenti oncologici standard né assumere la maggior parte dei farmaci, compresi quelli per il dolore. Nonostante questo grave disturbo, di cui soffriva da decenni, e il trauma persistente per l'omicidio del padre quando era al college, Banks è stata una autrice prolifica, avendo pubblicato più di 50 libri dalla fine degli anni Ottanta. Ha tratto ispirazione per il suo lavoro da un'infanzia trascorsa tra i boschi e le spiagge rocciose del suo statale natale, il Maine.

