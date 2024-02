Stefano Gheller, l'attivista per il fine vita non ce l'ha fatta. «Aveva avuto il via libera al suicidio assistito ma è morto di polmonite»

Stefano Gheller, 50enne affetto da una grave forma di distrofia muscolare, è morto nel pomeriggio del 22 febbraio all'ospedale di Bassano del Grappa, dopo alcuni giorni di ricovero per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Paladino della battaglia per il suicidio medicalmente assistito e il suo riconoscimento nella legge per il fine vita, per primo aveva ottenuto dalla sanità veneta l'autorizzazione al suicidio assistito.

L'Ulss 7 Pedemontana precisa che «Gheller è morto in seguito a complicanze sopraggiunte alla patologia che ne aveva determinato il ricovero. È stato assistito da diversi specialisti, tra cui l’equipe di Cure Palliative, che già aveva in carico il paziente e che si è adoperata per ridurre la sua condizione di sofferenza. Non è stata attivata la procedura del suicidio assistito».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 17:37

