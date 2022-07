Errore del pilota, fatalità. Ad accertarlo sarà il giudice, quello che è certo per gli investigatori al lavoro sul caso Jack Fenton è che il ragazzo inglese di 22 anni rimasto ucciso dalle pale di un elicottero a Mykonos mentre si trovava in vacanza in Grecia non si stava facendo un selfie con il telefono.

Lancia un messaggio in bottiglia: ritrovato anni dopo al largo delle Bahamas, a oltre 3.700 km

Jack Fenton, il ragazzo inglese rimasto ucciso de un elicottero in Grecia «non si stava facendo un selfie»: le ipotesi degli investigatori

A poche ore dalla tragedia, le autorità starebbero valutando un'altra ipotesi, quella secondo cui il giovane sarebbe tornato di corsa a recuperare il suo telefono prima di essere colpito a morte dall'elica del velivolo.

«Dalle testimonianze che abbiamo raccolto, non sembra da nessuna parte che il giovane volesse farsi un selfie ma si trovasse sul retro dell'elicottero», ha dichiarato Ioannis Kondylis, presidente del comitato greco per l'inchiesta sugli incidenti e la sicurezza dei voli. «Quello che è stato riferito è che il 22enne aveva in mano un telefono cellulare e lo aveva all'orecchio, ma non è stato ancora chiarito se stesse parlando o semplicemente tornando per unirsi ai suoi amici».

Jack Fenton, originario del Kent, era a Mykonos in vacanza con gli amici quando, appena sbarcato dal Bell 407, è stato colpito dal rotore, che girava a 500 rotazioni al secondo. La polizia greca ha arrestato due piloti e un membro dell'equipaggio di terra con l'accusa di omicidio colposo.

La sorella del ragazzo, rimasta a casa con i genitori, esclude che il 22enne si stesse facendo un selfie, ma sulla vicenda restano aperti ancora molti dubbi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA