Gaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi il rilascio di tredici ostaggi, in tutto saranno 50

di Mauro Evangelisti

No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal 7 ottobre da Hamas nelle viscere della Striscia di Gaza. Ieri, quando l’organizzazione terroristica ha finalmente consegnato a Israele la lista dei 13 che saranno liberati oggi, le autorità dello Stato ebraico hanno informato le famiglie, sia di chi tornerà a casa sia di chi vedrà proseguire l’incubo. E Guy Metzger ha commentato con quella frase «non ho vinto alla lotteria», parlando con il Wall Street Journal, il fatto che i suoi anziani genitori non ci sono nell’elenco, neppure la madre nonostante il fatto che sia stato detto che nel totale dei cinquanta, oggetto dell’intesa, ci saranno 12 donne, oltre a 30 bambini e a otto delle loro madri.

ANGOSCIA

L’attesa dell’esito della trattativa tra Israele e Hamas, con nuovi colpi di scena e delusioni sempre in agguato per chi aspetta ansiosamente di conoscere il destino dei propri cari, è angosciante: mercoledì pomeriggio l’intesa sembrava conclusa, tanto che Netanyahu aveva parlato alla Nazione e fino alle 20 aveva dato per scontato che i primi ostaggi sarebbero stati restituiti ieri. Poi, in tarda serata, ecco che era saltato tutto e Israele aveva comunicato: «Prima di venerdì è escluso il rilascio degli ostaggi». Erano emersi nuovi problemi: Hamas non aveva ancora fornito ai mediatori del Qatar la lista dei rapiti che avrebbe consegnato e aveva risposto negativamente alla richiesta israeliana di consentire agli operatori della Croce rossa internazionale di incontrare e visitare tutti gli ostaggi che non sarebbero stati liberati (190, visto che in totale sono 240 e i terroristi si sono impegnati a lasciarne andare solo 50). Ieri la situazione si è sbloccata: questa mattina alle 7 (le 6 in Italia) comincerà la pausa dei combattimenti concessa da Israele per 4 giorni. Alle 16 Hamas libererà i primi 13 ostaggi, mentre Israele scarcererà 39 prigionieri palestinesi, donne o uomini molto giovani. Diaa Rashwan, capo dell’ufficio stampa del Governo egiziano, ha spiegato: «Anche l’Egitto ha ricevuto gli elenchi». Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, parlano anche del via libera di Israele a 200 camion di aiuti umanitari e forniture mediche che entreranno ogni giorno a Gaza. Quattro trasporteranno carburante. Dalle 10 alle 16 stop ai voli dei droni israeliani sopra il Nord della Striscia di Gaza, mentre Hamas e Jihad islamica, durante il cessate il fuoco si sono impegnate a sospendere il lancio di razzi contro le città dello Stato ebraico. Il trasferimento degli ostaggi, fino al confine con l’Egitto, vale a dire fino al valico di Rafah, sarà coordinato dalla Croce rossa e dalla Mezzaluna rossa.

Mercoledì, nel corso di una conferenza stampa, le autorità israeliane avevano spiegato: non informeremo le famiglie degli ostaggi fino a quando la liberazione non sarà realmente completata, per evitare cocenti delusioni. Ieri - hanno sottolineato i media israeliani - c’è stato un cambio di strategia: l’ufficio del primo ministro, dopo avere ricevuto la lista, ha aggiornato le famiglie di chi sarà liberato, «ma con le dovute riserve», precisano dall’esercito. Il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, è stato chiaro ieri sera: potrebbero esserci cambiamenti nell’accordo, «saranno giorni complessi, nulla è definitivo finché non accade realmente. E potrebbero esserci cambiamenti in qualsiasi momento. Hamas è un nemico spietato. Ci aspettano giorni difficili, gioia mista a tristezza. Hamas cercherà di sfruttare i giorni dell’accordo per diffondere paura, disinformazione e terrore psicologico». Fra i primi tredici, ad esempio, non c’è Emily Hand, 9 anni, irlandese, che dal 7 ottobre è prigioniera dei rapitori. Contraddittorie le notizie trapelate su Abigail, che proprio oggi compirà quattro anni, portata via dai terroristi che hanno trucidato davanti ai suoi occhi i genitori. Non è chiaro se sarà tra i 13, lei ha anche passaporto Usa e il presidente Biden ieri ha commentato: «Incrociamo le dita». Infine, non ci saranno Dafna ed Ela, 15 e 8 anni, il cui rapimento venne trasmesso in diretta su Facebook dai terroristi che poi uccisero tre componenti della loro famiglia. Tenendo conto che in totale i bambini liberati saranno trenta è probabile che comunque nei giorni successivi anche loro potranno tornare a casa. Teoricamente, il numero degli ostaggi rilasciati potrebbe salire a 80-100 se dopo il primo pacchetto di quattro giorni di cessate il fuoco (e di 150 palestinesi scarcerati) vi saranno nuove giornate di pausa degli attacchi. Il ministro della Difesa israeliano, Yaov Gallant, parlando ai soldati, ha avvertito: «Sarà una breve tregua, al termine della quale i combattimenti continueranno intensamente, e faremo pressione per riportare indietro altri ostaggi. Si prevedono almeno altri due mesi di combattimenti». Nel corso del cessate il fuoco l’esercito israeliano vigilerà all’interno della Striscia. Scrive Haaretz: «Tramite equipaggiamento per il controllo della folla sarà impedito il ritorno a Nord di civili sfollati a Sud». Ieri sera è emerso che, sulla base di un accordo diretto tra Bangkok e Hamas, mediato dall’Iran, nelle prossime ore saranno anche liberati 23 braccianti thailandesi rapiti dai terroristi il 7 ottobre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 07:53

