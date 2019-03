Isabel, 16 anni, sparita nel nulla: era scappata di casa anche un anno fa

Corpo trovato in una sacca nera da viaggio: è di una bambina di 9 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadi appenanel nulla da sabato scorso e i genitori sono molto preoccupati per lei. Gli ultimi ad averla vista sono stati alcuni passanti, che l'hanno incrociata in strada sabato pomeriggio, ma la polizia sta indagando e segue soprattutto l'ipotesi dell'allontanamento volontario.L'adolescente si chiamaed è sparita dal quartiere di Cueto, a, in. Sui social sono stati lanciati diversi appelli, con tanto di foto della ragazza, anche se non sono state diffuse informazioni sugli abiti indossati dalla 16enne al momento della scomparsa. Come riporta 20minutos.es , la pista seguita dallaè quella dell'. Quasi esattamente, il 28 febbraio del 2018, la ragazza era infatti, per poi tornare dopo qualche giorno. La speranza dei genitori è che l'epilogo possa ripetersi anche stavolta, ma questo di certo non basta per attenuare l'angoscia vissuta in queste ore.