Irene Cecchini, chi è la studentessa italiana del siparietto con Putin: «Non ti sei innamorata di nessun altro?»

di Mario Landi

Irene Cecchini è la giovane studentessa italiana protagonista del siparietto con Putin. Durante un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”, la ragazza ha posto una domanda al presidente russo sui rapporti tra l'Italia e la Russia. «L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa», ha detto il capo del Cremlino. La studentessa, che frequenta la Mgimo di Mosca, l'università per le relazioni internazionali sotto l'egida del ministero degli Esteri russo, ha detto poi a Putin di essersi innamorata della Russia, al che lui ha risposto: «E basta? Non si è innamorata di nessun altro?». All'imbarazzo della giovane, lo zar ha aggiunto: «Strano che una bella ragazza come lei non si sia ancora innamorata».

L'università

Sul sito dell'ateneo è stata pubblicata un'intervista che l'università ha fatto alla ragazza. Irene, secondo quanto si legge, avrebbe scelto Mgimo per i suoi «rigorosi standard accademici» e «l'alta reputazione nelle relazioni internazionali e nella diplomazia». Segue poi un lungo botta e risposta, tra il retorico e il trionfalistico, volto a mettere in luce le qualità dell'ateneo.

«Sto imparando il russo. L’esperienza di imparare questa lingua può essere davvero avvincente poiché apre le porte alla comprensione di una cultura ricca e diversificata, diversa dalla tua. Inizialmente il russo può sembrare impegnativo, soprattutto a causa del suo alfabeto, del suo sistema di maiuscole e minuscole e delle regole di pronuncia. Tuttavia, il livello di istruzione linguistica presso MGIMO mi ha fornito un ambiente incredibile per imparare . Nello specifico, SGIA mi ha fornito sia una solida base grammaticale che un'eccellente pratica attraverso discussioni in classe. Di conseguenza, partendo da zero, ora sono in grado di parlare fluentemente questa lingua e persino di cogliere ogni sfumatura di significato in ogni parola, poiché il russo è una lingua molto colorata», dice Irene.

Ma non potevo lasciarvi senza la parte migliore, cioè quello che dice la studentessa italiana a Putin, prima che lui dica di sentirsi a casa in Italia: Lei vuole aiutare la gente "a trasferirsi in Russia."



"propongo anche di organizzare un'informazione a distanza attraverso una… pic.twitter.com/z9OWaoi4vH — Han Skelsen (@HSkelsen) February 20, 2024

Il racconto

«Trasferirsi in un altro paese è sempre difficile e stressante, soprattutto se si tratta di un paese con una lingua e una cultura diversa. Cosa ti aspettavi dalla Russia e cosa ne pensi adesso?», le chiede il personale dell'università. «All’inizio le mie aspettative sulla Russia si basavano principalmente sulle informazioni che ricevevo attraverso i media e sulle opinioni delle persone del mio paese natale. Tuttavia, è stata proprio questa visione unilaterale della Russia che mi ha reso più interessata ad esplorare e comprendere meglio questo paese.Ora, la mia prospettiva è cambiata. Contrariamente agli stereotipi, ho scoperto che i russi sono cordiali, accoglienti e desiderosi di condividere la loro cultura e tradizioni con gli stranieri. Inoltre, ho sperimentato personalmente molti aspetti positivi della cultura russa, come il forte senso di comunità e l’enfasi sull’aiutarsi a vicenda».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA