Putin alla studentessa italiana: «Il vostro Paese ci è sempre stato vicino. Da voi mi sono sentito a casa»

Siparietto tra Putin e una giovane studentessa italiana. «L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa», ha detto il presidente russo rispondendo alla domanda dell'allieva di un'università di Mosca sui rapporti tra i due Paesi durante un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”. La giovane frequenta la Mgimo di Mosca, l'università per le relazioni internazionali sotto l'egida del ministero degli Esteri russo. La studentessa ha detto poi a Putin di essersi innamorata della Russia, al che lui ha risposto: «E basta? Non si è innamorata di nessun altro?». All'imbarazzo della giovane, lo zar ha aggiunto: «Strano che una bella ragazza come lei non si sia ancora innamorata».

Intanto è intervenuto anche il ministro della Difesa Serghei Shoigu, che ha affermato che la Russia non ha schierato e non prevede di schierare armi nucleari nello spazio. A riportarlo è la Tass. Un allarme su nuove capacità militari di Mosca nello spazio era stato lanciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 17:51

