@Evelina_Bledans Well done on defending you son, he is lucky to have a Mother like you. Don't stop fighting the bigots. — David Jackson (@DJacksonGolf) 21 settembre 2018

Una reazione decisamente controversa, quella che ha avuto una nota attrice in diretta tv, durante la trasmissione Live, uno dei programmi più seguiti in. La 49enne attrice e conduttrice, infatti, era ospite in studio per raccontare la sua terza gravidanza, arrivata grazie alla fecondazione in vitro.La Bledans, che ha già due figli, di cui uno affetto dalla, aveva quindi annunciato di essere in attesa del terzo. Una donna seduta tra il pubblico, però, l'ha attaccata sostenendo che non fosse una buona idea portare avanti unain età avanzata: «Sappiamo che è pericoloso fare figli dopo i 35 anni, immaginiamoci a 49... Vuoi dare alla luce un altro bimbo malato, con la? Nessuno ha bisogno di un bimbo down, né la nostra società, né tu»., dopo aver tentato invano di controbattere alla donna, ad un certo punto non riesce a resistere, di fronte a quelle parole di pietra contro il figlio, e reagisce in modo sconsiderato, ma comprensibile. L'attrice, infatti, si è alzata in piedi, si è avvicinata alla donna e le ha rifilato uno schiaffo. «Sei immondizia, io ti sfondo!», afferma in modo energico la, mentre il conduttore tenta invano di placare gli animi.La scena ha rapidamente oltrepassato i confini della, per fare il giro del mondo. Gli utenti sul web sono divisi: c'è chi sostiene che la reazione disia stata sbagliata ed eccessiva, ma molti sono dalla parte dell'attrice. Un utente, infatti, ha commentato così: «Ben fatto, hai difeso tuo figlio, è fortunato ad avere una madre come te. Non smettere di combattere il bigottismo».