Cani, nasce la prima cucciolata della razza più cara al mondo

È una cucciolata molto rara quella appena nata nel Regno Unito e si preparano ad andare a vivere nelle loro nuove case con i loro nuovi padroncini. Sono cagnolini wetterhoun, una rara razza da caccia originaria dei Paesi Bassi, che durante la Seconda Guerra Mondiale rischiò di essere sterminata.

Fortunatamente alcuni cuccioli si salvarono, furono ritrovati e accuditi. Sono una delle razze più rare al mondo: se ne contano solo 1000 e da qualche settimana, il numero di cani wetterhoun è triplicato nel Regno Unito, passando da 4 a 12 in seguito alla cucciolata di aprile.

Aafke e Lex

Mike e Nicky Jan si sono presi cura dei cuccioli per sei settimane, fino ad arrivare al momento adatto per portarli nelle loro nuove case. La cagnolina Aafke (che ha dato vita agli otto cuccioli) è stata adottata dai Jan nel 2020 e a tre anni è stata valutata da un giudice olandese sulla validità della razza.

Una volta appurata la razza della piccola Aafke, Mike e Nicky Jan hanno viaggiato per oltre 700 km per trovare un maschio di wetterhoun, Lex, adatto per l'accoppiamento. Da Dorchester, i due sono arrivati a Hetere, in Olanda.

Dai due cuccioli di wetterhoun sono nati, tramite programma di allevamento presso la UK Stabyhoun Association, otto cuccioli chiamati Ben, Jonny, Billy, Dan, Jason, Poppy, Maggie e Marlie, ora pronti per andare a vivere nelle loro nuove case.

Mike e Nick hanno deciso di fare un'attenta selezione prima di consegnarli alle nuove famiglie, ogni cucciolo ha il valore di oltre €1700.

I Wetterhoun, cani rari

Un esperto ha dichiarato quanto questi cagnolini siano preziosi, oltre che rari: «I Wetterhoun hanno un carattere unico e affascinante.

