Il professore rimprovera la studentessa di medicina durante la lezione in Dad, interviene la madre

La studentessa sbaglia la risposta durante la Dad e viene mortificata dal professore, così interviene la madre. Una scena forte quella diffusa sui social che vede come protagonista però non una bambina delle elementari ma una studentessa al sesto anno di medicina.

Nel corso della Dad il professore interroga la giovane che dà però una risposta sbagliata. A quel punto il docente va su tutte le furie e la mortifica con espressioni decisamente forti. La studentessa così afferma: «Professore, è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata», ma il docente si arrabbia ancora di più e incalza: «Eh figlia mia, al sesto anno parli di divisione cellulare del morto? Ma che ti devo dire? T’hannà arrestà».

La ragazza in lacrime a questo punto viene difesa dalla madre che entra nell'inquadratura e chiede che il docente non continui a mortificare la figlia: «Scusate, io sono la mamma e devo intervenire. Lei sta mortificando mia figlia, ci sono modi e modi di dire. Mia figlia è esaurita, cercate di comprendere, è da stamattina». Il docente non la prende bene, sottolinea che quanto sta accadendo nell'aula telematica è un'irregolarità che costerà l'esame alla ragazza che lo potrà sostenere solo quando si potranno svolgere gli esami in presenza e conclude: «E che dobbiamo comprendere? Deve andare a curare la gente, che dobbiamo comprendere? Li ammazza!».

La mamma conclude dicendo che andrà a riferire l'accaduto al rettore. Il video è diventato virale sul web e ha diviso le opinioni tra chi accusa il professore di aver usato termini poco adeguati e di essere stato eccessivo e chi invece critica l'invadenza della mamma.

