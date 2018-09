Ikea, vermi nel piatto di riso al ristorante. Le foto choc postate su Twitter

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vermi nel piatto al, in un megastore inaugurato da meno di un mese: è la scoperta choc denunciata su Twitter da un utente, che ha fotografato il suo piattoe ha postato le immagini del piatto e dello scontrino taggando le autorità municipali.È successo pochi giorni fa ina Hyderabad, primo punto vendita del colosso svedese aperto in tutto il Paese lo scorso 9 agosto: «Ci sono vermi nel mio biryani vegetariano», ha twittato Abeed Mohammad, che ha corredato con le foto la sua scoperta imbarazzante.Secondo quanto riferiscono i media indiani, in particolare il, dopo le immediate condivisioni del tweet (meno di 200 in realtà) gli agenti dell'ufficio di igiene locale sono intervenuti, sanzionando il colosso dell'arredamento con una. Una sanzione a dir poco modesta, e una ulteriore segnalazione è stata inviata anche al fornitore del cibo, la società di catering Haldiran, di Nagpur.The News Minutes ha riferito che portavoce di Ikea si è scusato a nome dell'azienda e si è dichiarato dispiaciuto per l'incidente. «Seguiamo ovunque nel mondo protocolli molto rigorosi, soprattutto per ciò che riguarda il cibo. Stiamo facendo tutte le verifiche interne per capire come sia potuto accadere e prendere immediati provvedimenti».