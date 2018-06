Terrore all'Ikea: bimbo trova una pistola sul divano e spara un colpo

Paura in un negoziodell'Indiana,, dove ieri unha trovato unacarica su un divano e haalmeno un colpo. Nessuno é rimasto ferito ma il centro é rimasto chiuso per un'ora ed il pubblico ministero deciderà ora se incriminare il proprietario dell'arma.LEGGI ANCHEL'incidente é successo nella cittadina di, alla periferia di Indianapolis. Secondo la ricostruzione della polizia, il proprietario della pistola si é seduto sul divano e l'arma é scivolata tra i cuscini senza che lui se ne accorgesse. Poco dopo un gruppo di ragazzini si é seduto sullo stesso divano e uno di loro ha trovato la pistola e per gioco ha premuto il grilletto. Non é chiaro se l'uomo sia in possesso del porto d'armi, che nello Stato dell'Indiana é obbligatorio per le pistole. Per il momento la polizia non ha eseguito alcun arresto.