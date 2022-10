Harry e Meghan corrono ai ripari: «Vogliono modificare la docu-serie e il libro, ma potrebbe essere troppo tardi»

Cominciano a farsi sentire le prime frizioni tra i duchi di Sussex e Netflix. A meno di un mese dal loro ritorno in patria per i funerali della regina, Harry e Meghan sarebbero in disaccordo con la casa di produzione in merito alla cosu-serie in lavorazione e vorrebbero apportare delle modifiche.

Secondo alcune fonti anonime riportate da Page Six, la controversa coppia sarebbe «in preda al panico» perché vorrebbe apportare delle modifiche così estese al girato, da rischiare di far naufragare l'intero progetto.

Harry e Meghan, la morte di Elisabetta sconvolge i loro piani: uscita rimandata per docu-serie Netflix e memoir

Harry e Meghan: «Vogliono apportare modifiche alla docu-serie e al libro, ma potrebbe essere troppo tardi»

I ripensamenti sarebbero arrivati ora, forse alla luce della scomparsa della sovrana e della salita al trono di Carlo, che dall'8 settembre non è più il principe di Galles, ma il nuovo re di casa Windsor. «Harry e Meghan stanno ripensando alla propria storia, al proprio progetto. Hanno fatto richieste significative per restituire i contenuti che loro stessi hanno fornito, nella misura in cui alcuni membri dello staff di Netflix ritengono che, se concesso, bloccheranno effettivamente il progetto a tempo indeterminato» si legge sul tabloid Usa. «Harry e Meghan sono in preda al panico per il tentativo di attenuare anche le parole più elementari. Ma è la loro storia, raccontata dalla loro stessa bocca».

Il tentativo (tardivo) di edulcorare il loro racconto e modificare certi retroscena sul re Carlo e sulla regina consorte Camilla potrebbe far naufragare definitivamente il loro progetto con conseguenze economiche notevoli per la coppia, che ha appena sborsato 22 milioni di dollari per la nuova casa a Beverly Hills, più grande e spettacolare di quella di Montecito.

La docu-serie non è l'unico progetto che il principe Harry avrebbe chiesto di rivedere. Un altro capitolo scottante riguarda la prossima pubblicazione del suo memoir, dove il figlio del re vorrebbe personalmente intervenire per modificare intere sezioni. «Potrebbero esserci cose nel libro che potrebbero non sembrare così belle se uscissero così presto dopo questi eventi» spiegano sul Daily Mail. «Vuole disperatamente apportare modifiche. Ma potrebbe essere troppo tardi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA