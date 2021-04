Harry e Meghan ad un concerto di beneficenza con Biden contro il Covid

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle parteciperanno con il presidente Usa Joe Biden e la first lady Jill ad un concerto di raccolta fondi per i vaccini anti-covid che andrà in onda l'8 maggio. 'Vax Live: The Concert To Reunite The World', è promosso dall'organizzazione internazionale Global Citizen, la cui campagna sta facendo pressione sulle aziende a «donare dollari per le dosi», chiedendo ai governi del G7 di condividere i vaccini in eccesso e ai colossi farmaceutici tra cui Moderna di rendere disponibili i vaccini a prezzi senza scopo di lucro.

Al concerto ci saranno artisti come Jennifer Lopez, Eddie Vedder, J Balvin e HER, e apparirà anche la vice presidente americana Kamala Harris. Ci saranno poi il presidente francese Emmanuel Macron e il premier canadese Justin Trudeau, e il pubblico sarà composto da lavoratori essenziali completamente vaccinati. L'evento verrà pre-registrato il 2 maggio a Los Angeles e sarà trasmesso l'8 maggio in streaming su YouTube e sulle reti Abc e Cbs. «Abbiamo bisogno di guarire insieme, non possiamo lasciare indietro nessuno. Ne trarremo vantaggio e saremo più al sicuro quando tutti, ovunque, avranno uguale accesso al vaccino - hanno affermato in una nota Harry e Meghan - Dobbiamo perseguire un'equa distribuzione del vaccino e, in questo, ripristinare la fede nella nostra comune umanità».

