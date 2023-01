Harry, la disavventura al Circolo polare artico: il principe deriso per un imbarazzante inconveniente

Da quando è uscito il libro autobiografico del principe Harry, Spare, la stampa internazionale non si è fatta sfuggire nemmeno il più piccolo aneddoto raccontato nel volume.

Lo spiacevole inconveniente

Tra quelli più buffi e imbarazzanti, c'è sicuramente quello per cui Harry si ritrovò con le parti intime congelate durante una spedizione al Circolo polare artico. A suo dire, soltanto una crema di sua madre, la defunta Lady Diana, riuscì a risolvere il problema.

La filastrocca di Jimmy Kimmel

Il Duca del Sussex è in poco tempo diventato il bersaglio di battute ironiche sul suo conto. Persino Jimmy Kimmel, noto conduttore di un talk show statunitense, lo ha deriso inventandosi buffe rime sull'incidente, mettendo in scena una filastrocca per bambini ispirata all'episodio. Queste le rime di Kimmel: «Al freddo Polo Nord, un giovane sciocco ha fatto una passeggiata nella neve e ha congelato il suo piccolino».

