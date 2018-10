Guida senza patente, sotto effetto di droghe e alcol e con il gesso al braccio: arrestato

Policía Local interceptó en zona Sur a un conductor que se fugó a toda velocidad. Da positivo en varias drogas (cocaína, opiáceos, benzodiacepinas, cannabis-25, anfetamina)

Carece de carnet de conducir y conducía con un brazo escayolado.#PolicíaSevilla #Seguridad @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/xFmxF3M1Wb — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) 10 ottobre 2018

con l', anche se non impossibile, è un'operazione scomoda e potenzialmente pericolosa. Se a questa si aggiunge anche la guida in stato die sotto l'effetto di diverse, oltretuttoe ingaggiando anche un inseguimento con la polizia, non può che scattare l'È quanto accaduto ieri a, in Spagna, dove la polizia locale ha intercettato un veicolo che proseguiva in maniera irregolare e pericolosa lungo le vie della città. Gli agenti, dopo aver intimato al conducente di fermarsi, hanno notato che il veicolo ha iniziato ad allontanarsi e lo hanno dovuto inseguire nel bel mezzo del traffico cittadino. Alla fine, l'uomo si è arreso ed è stato fermato, come riportato da 20minutos.es Dopo essere stato sottoposto ad un controllo, l'automobilista è risultatoall'alcol-test, ma anche a sostanze come cocaina, oppiacei, cannabis, anfetamine e benzodiazepine. Come se non bastasse, quando all'uomo è stata chiesta la, gli agenti hanno accertato che quella in possesso dell'automobilista fosse valida solo per i ciclomotori. All'interno dell'auto sono stati trovati anche dei coltelli, utilizzati forse per il taglio e il confezionamento di droghe. Arrestato, l'uomo è ora accusato di delitti contro la sicurezza stradale.