Guarisce dal coronavirus ma sviluppa una brutta infezione, 58enne perde mani e piedi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 19:42

È riuscita ama haa causa dellascatenata dalla malattia. Caroline Coster, una 58enne britannica di Bedford, nell'Est dell'Inghilterra, era in via di guarigione quando le sue condizioni sono di nuovo peggiorate ed è emersa la forte infezione.La donna ha contratto il covid a marzo, dopo due mesi in cui è stata molto male sembrava fosse sulla via della guarigione, ma improvvisamente le sue condizioni di salute sono nuovamente peggiorate così è stata portata in ospedale dove i medici hanno capito che era in corso una grave infezione che avrebbe anche potuto ucciderla.Caroline è stata messa in coma per un mese, le sue condizioni erano molto gravi, al punto che alla famiglia era stato detto che avrebbe potuto non farcela. Piano piano però il suo stato di salute è migliorato ma le mani e i piedi erano ormai necrotici così i medici sono stati costretti ad amputarli. Nonostante la brutta esperienza la 58enne è tornata a sorridere, felice di essersi salvata la vita , come ha raccontato alla BBC, definendosi una donna fortunata.