Usa, nuovo record di casi: in 24 ore 68.400 contagi. In Israele weekend di lockdown

Usa infrangono un nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus: 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 e 138.201. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins. Israele, intanto, si prepara a un nuovo Gliinfrangono un nuovo record diquotidiani da: 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 e 138.201. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins., intanto, si prepara a un nuovo lockdown

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo ha deciso di reintrodurre una serie di misure - tra cui alcune forti restrizioni a partire da oggi pomeriggio - nel tentativo di contenere la nuova diffusione del coronavirus, che negli ultimi giorni ha visto un'impennata dei casi. Secondo quanto scrive il Times of Israel, saranno di nuovo vietate le riunioni con oltre dieci persone negli spazi pubblici e con oltre 20 all'aperto. Non è chiaro se queste restrizioni si applichino anche alle comunità religiose.Secondo le disposizioni, i ministeri chiuderanno al pubblico, saranno possibili solo contatti online e ristoranti potranno offrire solo servizi takeaway. E ancora, da oggi pomeriggio a domenica mattina, per tutta la durata dello shabbat potranno restare aperti solo supermercati e farmacie. Secondo il Jerusalem Post, nelle prossime ore il premier Benyamin Netanyahu e il premier 'alternato' Benny Gantz discuteranno anche della possibile chiusura delle scuole. Due giorni fa, in Israele è stato registrato un record di 1.780 casi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia.