«In gravidanza il mio naso è cresciuto di un terzo, 2 anni dopo non è ancora tornato normale», la sorpresa della neo mamma

La gravidanza ha diversi effetti sul corpo e non si parla soltanto di quelli più conosciuti, della pancia che cresce e si arrotonda, del seno che si ingrossa, della nausea mattutina, del senso di stanchezza o del mal di schiena.

Infatti, l'aumento del livello di alcuni ormoni durante i nove mesi, tra cui il progesterone e gli estrogeni, causa diversi cambiamenti a livello fisico, alcuni dei quali sono forse più difficili da notare, per esempio le palpebre, le guance e i piedi, mentre altri sono decisamente evidenti, come il naso.

Gabriela Garrido è una donna londinese che quando è diventata mamma per la prima volta ha pubblicato una serie di video sulla sua esperienza e ha documentato anche questo cambiamento, mostrando il prima e il dopo.

Il naso in gravidanza

Gabriela Garrido è una mamma di 36 anni e ora il suo bambino ha due anni, eppure porta ancora sul volto il segno della sua gravidanza.

La donna ha pubblicato diversi video sul suo account TikTok in cui parla della sua esperienza come neo mamma e uno di questi è una sequenza di due foto del suo volto in cui è nella stessa posizione e si può notare la differenza nelle dimensioni del naso. Sulle foto, scrive: «Se vi state chiedendo "il naso da gravidanza è reale?"», mentre in didascalia ironizza e la definisce «una delle tante gioie della gravidanza».

Nei commenti c'è qualche utente preoccupato che chiede se tornerà normale, e Gabriela risponde: «Sicuramente non è più così gonfio ma mi sembra che sia diverso rispetto a prima, nonostante alcune persone che mi sono vicine non siano d'accordo».

