Ginecologo accusato di abusi su 200 donne: l'università paga un maxirisarcimento di 250 milioni

L'Università della California pagherà 250 milioni di dollari a oltre 200 donne che hanno affermato di aver ricevuto abusi sessuali da un ginecologo che ha lavorato per 35 anni nel campus. Secondo le accuse, l'università - che ha scelto di patteggiare - avrebbe coperto i presunti abusi sessuali del medico. Il dottor James Heaps è stato a UCLA dal 1983 al 2018.

Molestie sessuali, scandalo ad Harvard: tre studentesse accusano un professore

Centinaia di donne, alcune delle quali avevano il cancro, affermano di essere state abusate dal ginecologo, che verrà processato penalmente. Fino al 2017 l'Università non aveva indagato sulle denunce arrivate contro il dottor Heaps. Nel 2019 la sua licenza medica è stata sospesa.

USA, 250 milioni per abusi sessuali

James Heaps, che si è dichiarato non colpevole, dovrà affrontare ventuno accuse penali di abusi sessuali su sette donne. «La condotta presunta di Heaps è riprovevole e contraria ai valori dell'Università», si legge in un comunicato diffuso da UCLA. «Il nostro primo e più alto obbligo sarà sempre nei confronti delle comunità che serviamo e speriamo che questo accordo possa aiutare i querelanti coinvolti», aggiunge la nota.

Kara Cagle, una sopravvissuta al cancro al seno che ha denunciato il ginecologo mentre era in cura all'università, ha detto al Los Angeles Times: «Oggi, dopo otto lunghi anni, ho ricevuto il riconoscimento per quello che mi è successo. Sebbene ci sia una certa consolazione in questo, il mio cuore si spezza per tutte le donne che non sono state risparmiate, tutte le donne che hanno sofferto dopo di me, perché l'UCLA si è rifiutata di agire».

«Sofisticato predatore»

L'accordo che ha portato l'Università a versare 250 milioni di dollari, non interrompe una causa in corso di oltre 300 pazienti di Heaps. Lo scorso luglio, un giudice federale aveva già approvato un accordo da 73 milioni di dollari contro il medico, per le accuse di più di 5.500 donne. Secondo gli avvocati del caso, James Heaps è stato il medico più pagato dell'intero sistema dell'Università della California. Secondo uno degli avvocati delle accusanti, si trattava di un «sofisticato predatore» che ha commesso abusi con il pretesto di normali esami medici.

The University of California has reached a $243.6 million settlement with more than two hundred people who allege they were abused by former UCLA gynecologist Dr. James Heaps, according to a statement from university officials and the plaintiffs' attorneys https://t.co/syAokDWBqd — CNN (@CNN) February 9, 2022

Altri casi negli USA

UCLA non è l'unica università degli Stati Uniti ad aver patteggiato per abusi sessuali di un suo dipendente. Il mese scorso, l'Università del Michigan ha raggiunto un accordo di 490 milioni di dollari con oltre 1.000 persone che affermano di essere state maltrattate da un medico sportivo durante i suoi quattro decenni di carriera. Nel frattempo, tre donne hanno citato in giudizio un altro dei college più prestigiosi d'America, Harvard, con l'accusa di aver ignorato alcune denunce di molestie sessuali.

