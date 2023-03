Il Giappone 'scopre' 7mila nuove isole: ora sono 14mila (più del doppio). La contesa con la Russia lunga 80 anni

L'arcipelago del Giappone si scopre molto più numeroso. Nonostante il Paese del Sol Levante sia considerato uno dei più tecnologici del mondo, nell'ultimo censimento ufficiale effettuato, che risale al lontano 1987 ben 36 anni fa, erano «sfuggite» più di 7mila isole. Isole che, invece, non sono passate inosservate alla Gsi (Geospatial Information Authority of Japan), che nella sua nuova mappatura digitale ha scoperto che nel territorio nipponico sono ben 14.125, più del doppio rispetto alle 6.852 rivendicate finora dal vecchio rapporto della Guardia costiera giapponese.

Scoperte solo adesso

A riportare la notizia è la Cnn che ha sottolineato come la scoperta fatta dalla Gsi abbia radici ben più profonde. «La nuova cifra riflette i progressi nella tecnologia di rilevamento e il dettaglio delle mappe utilizzate per il conteggio, e non cambia l'area complessiva di terra in possesso del Giappone». Ma in molti si chiedono come sia possibile che siano state scoperte solo adesso. Tutto a causa di un accordo internazionale che non esiste eche porta ogni Stato a contare le proprie isole in modo diverso. Le autorità giapponesi, dunque, hanno dovuto utilizzare lo stesso criterio dello studio precedente, aggiornato però con le nuove tecnologie. Ma anche a causa di una contesa lunga 80 anni.

Japan has recounted its islands – and discovered it has 7,000 more than it previously thought. https://t.co/KwhlcBlgp1 — CNN (@CNN) March 5, 2023

Le isole contese



Le isole che circondano il Giappone sono state al centro di numerose dispute territoriali. Il Paese, infatti, rivendica le isole Curili meridionali (controllate dalla Russia), che Tokyo chiama i «Territori del Nord»: una contesa che risale alla fine della seconda guerra mondiale, quando le truppe sovietiche gliele sequestrarono. Ma non finisce qui. Esistono, infatti, anche le isolde Senkaku, situate nel Mar Cinese orientale e disabitate, sulle quali il Giappone afferma di avere un «diritto storico» e che attualmente amministra, diritto però che la Cina non gli riconosce. Divenuta occasione di scontri diplomatici e braccio di ferro in diverse circostanze tra i due Paesi. Infine anche la disputa con la Corea del Sud che va avanti da 70 anni. Giappone e Corea «lottano» sulla sovranità di un gruppo di isolotti conosciuti come «Dokdo» (da Seul) o «Takeshima» (da Tokyo), nel Mar del Giappone (che la Corea continua invece a chiamare il Mare Orientale). Battibecchi internazionali che potrebbero rinnovarsi proprio adesso, che il Giappone ha «scoperto» le sue nuove 7mila isole.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 17:22

