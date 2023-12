Germania, camion sulla folla investe sei pedoni: morta una donna di 37 anni, tra i feriti anche la figlia di 11

di Redazione web

Terrore nel centro della cittadina tedesca di Passau, dove un camion ha travolto la folla di pedoni causando la morte di una donna. Almeno quattro i feriti, tra i quali una bambina di 11 anni, figlia della vittima. Secondo quanto riferito dalla "Bild", anche il conducente del mezzo è ricoverato in ospedale.

Camion sui pedoni in Germania

Alla guida del mezzo vi era un 63enne, rimasto ferito nel sinistro presso un punto vendita della catena di abbigliamento “Woolworth”. Il conducente è stato ricoverato in ospedale con altri quattro feriti, alcuni in gravi condizioni. La vittima è una 37enne, deceduta sul posto. La figlia 11enne della donna è tra i feriti.

La polizia non è stata in grado di fornire alcuna informazione sui fatti, se si sia trattato di un incidente o di un atto premeditato. Non si esclude che il conducente del camion sia stato colpito da un malore, perdendo il controllo del veicolo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9:50 nel centro di Passau. La polizia: «Secondo precedenti accertamenti, il camionista di 63 anni, dopo aver effettuato una consegna, ha proseguito il suo viaggio, è passato davanti a un veicolo fermo e ha investito sei pedoni».

