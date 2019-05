Genitori vegani la lasciano quasi morire di fame, oggi la bimba è obesa: «Teme possa accadere di nuovo»

Ultimo aggiornamento: 22:14

la nutrivano solo con, ma la bimba di. È stata trovata dai medici in grave stato didopo che la famiglia l'ha portata in ospedale a seguito di un malore. La piccola pesava appena 5 chili, un peso decisamente troppo basso per una bimba della sua età.I genitori di Sydney, due vegani convinti, avevano nutrito la figlia con solo latte di avena e di riso. La bimba però non aveva assunto i nutrienti necessari per la sua formazione e aveva avuto forti problemi di crescita: sembrava una neonata di 3 mesi, senza denti e incapace di camminare. Come riporta anche il Daily Mail , dopo il ricovero in ospedale è scattata la denuncia per la madre e il padre. Il fatti risalgono a circa 3 anni fa, in questi giorni è arrivata la condanna definitiva per i genitori che hanno provato a giustificarsi dicendo di aver attraversato un periodo molto difficile.La mamma ha detto di essere caduta in depressione dopo la nascita della terza figlia e di essersi lasciata andare limitando i suoi nutrimenti. Entrambi i genitori sono stati condannati a 5 anni di carcere, nel frattempo la coppia si è separata, il padre della bimba ha riversato ogni colpa sulla ex, e la neonata e le altre due sorelle sono state affidate ad altri familiari. Oggi la bambina attraversa un periodo difficile, dopo la grave denutrizione è obesa e mangia moltissimo tutto il giorno, come se temesse di rimanere senza cibo, cosa dettata dal trauma infantile subito.