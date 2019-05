Vegana per quindici anni passa a una dieta a base di carne: «Avevo il sistema immunitario distrutto, ora sono sana»

di Simone Pierini

vegana

Ultimo aggiornamento: 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 44 anni, è diventata vegana all'età di diciotto anni.. Aveva tagliato anche zucchero e alcol. Ha dichiarato che la sua dieta vegana aveva distrutto il suo sistema immunitario e che, da quando, ha più energia ed è molto più sana.Aveva sviluppato una serie di problemi di salute tra cui dolori articolari, ansia, depressione, insonnia, stitichezza e problemi digestivi. Nel 2012 le è stata diagnosticata una colite ulcerosa.- ha dichiarato - I miei ormoni tiroidei avevano valori bassi nonostante gli integratori naturali». «Ho sofferto di calcoli biliari e pancreatite che mi hanno portata alla rimozione della cistifellea nel 2006 - ha proseguito - Ho avuto costipazione cronica, gas, gonfiore e successivamente la colite ulcerosa. Ero ipoglicemica e senza energie. Ero depressa, soffrivo d'ansia e mi sentivo persa su come migliorare la mia salute».La donna ha provato di tutto per alleviare le sue condizioni di salute ma, ha persino perso peso passando da 59 a 54 chili. Nicole ora mangia mezzo chilo di carne rossa al giorno e afferma che i sintomi della colite ulcerosa sono migliorati.- spiega Nicole - che provochi il diabete e che sia dannoso per l'ambiente. Niente di tutto questo è vero. La mia vita è completamente migliorata. La mia salute è migliorata, il mio intestino, la mia energia e il mio umore anche. Ho anche molto più tempo per altre cose ora che non passo tutto il mio tempo a cucinare e pulire. Risparmio anche un sacco di soldi in questo modo».conclude - Non ho più una malattia potenzialmente mortale né alcuno dei fastidiosi sintomi o problemi di cui soffrivo. La mia malattia autoimmune è sparita e sono così felice per quello che ho imparato che mi ha portato qui».