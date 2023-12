Gaza, Netanyahu 50 minuti al telefono con Putin. Onu: «Nella Striscia c'è l'inferno sulla Terra»

di Marco Ventura

Bombardamenti aerei, scambi d'artiglieria e battaglie corpo a corpo fra soldati israeliani e guerriglieri di Hamas da nord a sud della Striscia. La guerra continua e si fa più cruenta dopo il veto degli Stati Uniti all'Onu sulla risoluzione degli Emirati arabi uniti che proponeva al Consiglio di sicurezza il "cessate il fuoco umanitario a Gaza" (13 Sì, astenuta la Gran Bretagna, No americano). E si aggrava la catastrofe umanitaria con assalti ai circa 80 camion di aiuti quotidiani, considerati insufficienti, dal valico di Rafah con l'Egitto ai magazzini lungo un percorso che si è ridotto ormai a pochi chilometri, senza più la possibilità di proseguire verso il centro e il nord. «Non ci fermeremo», afferma il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. «La posizione americana alle Nazioni Unite è giusta, siamo grati agli Stati Uniti. Gli altri Paesi devono capire che non si può sostenere l'eliminazione di Hamas e poi fare appelli per lo stop della guerra, che la impedirebbe. Proseguiremo questa guerra giusta per distruggere Hamas e raggiungere tutti gli obiettivi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 14:04

